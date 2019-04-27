صور| محمد عبده يطرب جمهور الأوبرا بألحان الموسيقار طلال

أحيا الفنان محمد عبده، أمس، حفلا غنائيا كبيرا على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور عشاقه ومحبيه، الذين كانوا على موعد مع الطرب والفن الأصيل.

وغنى "عبده" خلال الحفل مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد الذي حمل عنوان "يا غافية قومي"، من ألحان الموسيقار دكتور طلال وإشراف خالد أبو منذر.

وقدم "عبده" بقيادة المايستروا هاني فرحات، أغنيات منها "يا غافية قومي" و "أحلى خبر" و "من أكون" و "مريت" و "كتبت لك خط" و "تذكرين" و "تساوت" و "أستطيع " و "تضحك معي" و "أنا سمعت اسمك" و "الدليل" و "أبيك في كلمة".