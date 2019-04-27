الجيزة بالمركز الأول في تحقيق المستهدف بـ"100 مليون صحة"

حصلت محافظة الجيزة على المركز الأول بين محافظات مصر في الوصول إلى المستهدف من المرحلة الثالثة للقضاء على "فيروس سي" والأمراض غير السارية ضمن مبادرة "100 مليون صحة".

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملة تمكنت حتى الآن من الكشف وإجراء المسح الطبي لأكثر من 4.2 مليون مواطن بالمحافظة، "مما يعكس نجاحا كبيرا حققته الحملة خلال فترة تنظيمها التي استمرت على مدار شهرين".

وقدم محافظ الجيزة الشكر للدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة و للفرق المشاركة فى المبادرة على نجاحها فى تحقيق النسب القريبة من المستهدفة في المبادرة للكشف عن "فيروس سي" والأمراض غير السارية.

وأكد أن الحمله مازالت مستمرة حتى نهاية أبريل الحالي وسيجري استقبال المواطنين من خلال الفرق الطبية المنتشرة بالعديد من المناطق بنطاق المحافظة وبالوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، لافتا إلى أن الفرق الطبية أجرت المسح الطبي للنزلاء بسجن الصف.

يذكر أن محافظ الجيزة خصص مكافأه مادية تمنح للإدارة الصحية الأكثر تميزا واستقبالا للمواطنين.