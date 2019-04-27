صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، في بكين أن روسيا تنوي تسهيل حصول كل الأوكرانيين على الجنسية الروسية، وقال بوتين للصحفيين "نفكر في منح الجنسية بطريقة مبسطة إلى كل مواطني أوكرانيا، وليس فقط لمواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، الانفصاليتين الواقعتين في شرق أوكرانيا ولا تعترف بهما الأسرة الدولية.

وكانت موسكو خففت إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا في خطوة دانتها كييف، ودافع بوتين في مؤتمر صحفي أمس الول الخميس مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، عن القرار.

وكان بوتين وقع مرسوماً في هذا الشأن بعد ثلاثة أيام من انتخاب فولوديمير زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا، ويشمل المرسوم سكان جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من جانب واحد والتابعتين للمتمردين الموالين لروسيا والخارجتين عن سيطرة أوكرانيا، وتساءل الرئيس الروسي، أمس الأول الخميس "من الغريب أن هذا القرار يثير ردود فعل سلبية". وأضاف أن "بولندا تصدر جوازات سفر كهذه للبولنديين، ورومانيا للرومانيين والمجر للمجريين. فهل الروس أسوأ من البولنديين والرومانيين والمجريين؟".

ودعت كييف، أمس الاول الخميس الأمم المتحدة إلى التحرك ضد هذا القرار. وقال سفير أوكرانيا في المنظمة الدولية فولوديمير يلتشنكو إن القرار الروسي "غير قانوني"، داعيا إلى "تحرك فعلي" وإن كان من المرجح أن تستخدم موسكو حق النقض (الفيتو) ضد اي قرار.

وأسفر النزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية عن نحو 13 ألف قتيل في خمس سنوات، ومنذ توقيع اتفاقات مينسك، سمحت فترات الهدنة المتتالية بخفض مستوى العنف دون أن تضع له حداً نهائياً، ولا تعترف موسكو بجمهوريتي دونتيسك ولوجانسك، لكن في فبراير 2017، اعترف مرسوم وقعه فلاديمير بوتين بجوازات السفر الصادرة عن الجمهوريتين.