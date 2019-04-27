يترأس الأنبا هيرمينا، أسقف عام قطاع شرق ووسط الإسكندرية، مساء اليوم السبت، قداس ليلة عيد القيامة من الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة، وذلك وسط تأمين مكثف للمداخل والمخارج والشوارع الجانبية للكنيسة.

وتحتفل الكنيسة بقداس العيد الذي يتخلله "تمثلية القيامة"، وهي التي تمثل كيفية قيامة المسيح من بين الأموات، وتهليل الملائكة التي تصرخ لفتح الأبواب الدهرية، وخروج المسيح قائماً من بين الأموات، حيث يمسك الشعب الشموع وسط ظلام تام على الكنيسة لا يضاء فيها سوى مذبح الهيكل الرئيسي التي تتم عليه "تمثلية القيامة".