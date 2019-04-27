بدأت في العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم السبت، اعمال الدورة الـ 111 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، وترأس الوفد المصري للدورة غادة عبد الباري الأمينة العامة للجنة المصرية لليونسكو، وأشاد وزير الثقافة الموريتاني سيدي محمد ولد محم باختيار نواكشوط لاحتضان دورة المجلس التنفيذي للمنظمة متمنيا النجاح لأعمال الدورة وأن تشكل لبنة أساسية في مسيرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وأكد سعود هلال الحربي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أهمية دورة نواكشوط، مشيدا بجهود موريتانيا في إنجاح الدورة التي تبحث مواضيع مهمة من بينها مشروع خطة العمل المستقبلي للمنظمة 2023 - 2028 وانتخاب مدير جديد للمنظمة.