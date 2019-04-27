أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، استعداده لعقد لقاءات سريعة وعاجلة مع الكل الفلسطيني وعلى رأسها "حركة فتح"، للبحث في كيفية استعادة الوحدة الوطنية لمواجهة تداعيات صفقة القرن، مضيفا -خلال كلمة في مؤتمر وطني يحمل اسم "متحدون في مواجهة صفقة القرن"، والذي شارك فيه العشرات من القيادات الفلسطينية في المؤتمر الوطني بمدينة غزة بدعوة من حركة "حماس" - "إن تطلب الأمر عقد لقاء يجمع قيادة حركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس مع قيادة حماس فنحن جاهزون في غزة جاهزون في القاهرة جاهزون في أي مكان جاهزون"، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأشار هنية، إلى أنه ليس لدى "حماس"، أي فيتو على أي لقاء بأي شكل بما يضمن توفير عناصر الصمود والمواجهة في وجه صفقة القرن، داعيا إلى تشكيل حكومة وطنية سياسية بامتياز تعمل على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في المرحلة الأولى على أن تقوم بالتمهيد لانتخابات المجلس الوطني أينما أمكن، معتبرا أن المهمة الثانية للحكومة المقترحة هي توحيد مؤسسات السلطة في الضفة وغزة.

وأعاد هنية، التأكيد على رفض "صفقة القرن"، بكل مكوناتها ورفض الاعتراف بشرعية الاحتلال في القدس أو الضفة، مؤكدا أن "حماس"، تسخر كل مكوناتها لمواجهة الصفقة، منددا بمحاولات التطبيع التي تجري عبر البوابة الرسمية بعد فشل إسرائيل باختراق المنطقة عبر البوابة الشعبية.