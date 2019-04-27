10 طاولات كبرى توسطت ساحة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، والتف حول كل طاولة منها قرابة 15 طالبا وطالبة يستخدمون الألوان والأوراق في صنع "فانوس ورقي" احتفالا بشهر رمضان، فيما اتخذ "البيض" ركنا من الطاولة ليتم تلوينه احتفالا بعيد شم النسيم أيضا.

150 طالبا اشتركوا باحتفالية "شم النسيم ورمضان" التي نظمها اتحاد طلاب الكلية، قبل أيام قليلة من الاحتفال بتلك المناسبتين، حيث طوعوا الأزهار ورسومات شم النسيم واستخدموها في تزيين الفوانيس الورقية لربط المناسبتين معا.

"أجمل ما في الموضوع إن عيد القيامة مناسبة مسيحية وشم النسيم مناسبة فرعونية ورمضان مناسبة إسلامية، فوجود المناسبات دي كلها مع بعض فتحت نفسنا على تنظيم النشاط دا لأن هدفنا نقول إن حتى لو المناسبة دينية لكن الاحتفال للجميع" بتلك الكلمات عبر إبراهيم كمال رئيس اتحاد طلاب الكلية، عن هدف النشاط وأهميته.

وأضاف كمال لـ"الوطن"، أنه جرى تقسيم الساحة لثلاث أفكار مختلفة وكانت أول فكرة عبارة عن "عيد الربيع" وكان يشمل تلوين البيض ورسم الأزهار بألوانها المختلفة وكذلك رسم الحنة وأعمال يدوية مثل الحظاظات والعديد من أكلات الربيع.

وأوضح أن ثاني فكرة عن "رمضان" كانت تشمل المسابقات الدينية والفوازير وطريقة عمل فانوس من الورق وتوزيعه على الطلاب والعديد من المشروبات وتمور رمضان، لافتا إلى وجود فكرة ثالثة تمثلت في كونها مجموعة من الألعاب مثل "كونكت فور وشطرنج ومسابقة ألغاز ودومنو والنشان" بالإضافة إلى بعض الألعاب السحرية، مؤكدا أنه جرى توزيع الورود و"الأيموشانات" والبالونات على الطلاب لخلق نوع من السعادة والبهجة في الساحة.