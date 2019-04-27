كثف مجلس مدينة مرسى مطروح، جهوده لنظافة وتنظيم شواطئ روميل والإليزية وشاطئ مطروح العام لاستقبال أهالي المحافظة وزائريها في شم النسيم.

ووجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، برفع حالة الاستعدادات القصوى في جميع المرافق والخدمات على مستوى المحافظة واستعداد جميع الجهات المعنية لأعياد الربيع وشم النسيم.

وتوجهت سيارات مجلس مدينة مرسى مطروح للشواطئ، وانتهت من تنظيف الرمال ورفع الشوائب والمخلفات من الشواطئ وتجهيزها.

وقال الغرابلي، إن محافظة مطروح أعدت برنامجا متكاملا للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم لإضفاء جو من السعادة لأهالي المحافظة وزواها خلال تلك الفترة، وتنظم إدارة السياحة بمشاركة مديرتي الثقافة والشباب والرياضة، برامج ترفيهية ورياضية وثقافية بشاطئ روميل تشمل مسابقات ثقافية فنية وفكرية للأطفال والأسر المشاركة ومسابقات مواهب للأطفال والشباب، وألعاب رياضية ومسابقات ترويحية وورش فنية بالفوم والصلصال لإسعاد الأطفال المشاركين في الاحتفالية، بالإضافة إلى توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات.