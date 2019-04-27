لقيت ربة منزل وطفلها 5 سنوات، مصرعهما وأصيب زوجها بإصابات عديدة بمختلف أنحاء الجسم، اليوم السبت، بعدما صدمتهم سيارة ملاكي يقودها طالب أثناء عبورهم طريق كورنيش، شرق الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق الكورنيش أمام فندق 26 يوليو بمنطقة سان ستيفانو، دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الرمل أول وبرفقتهم إدارة المرور وسيارة الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه أثناء عبور كلا من "حسن. ص"، موظف، وزوجته "سماح. إ. ال"، 35 عامًا، ربة منزل، ونجلهما "عمرو. ح. ص"، 5 سنوات، الطريق المشار إليه صدمتهم سيارة وفر قائدها هاربًا.

وأسفر الحادث عن وفاة الزوجة على الفور وطفلها بعد نقله للمستشفى وإصابة الزوج بكسر بضلوع الصدر واشتباه كسر بالكتف الأيسر وتجمع هوائي ودموي بالرئة.

وتمكن شهود عيان من تحديد ورصد رقم السيارة المتسببة في الحادث وهي "س د ي - 7123" ماركة "متسوبيشي لانسر"، رمادية اللون.

وسلم قائد السيارة ويدعى "ك. م. م"، طالب بجامعة فاروس، نفسه لقسم شرطة الرمل أول، وقرر أن السيارة مملوكة لوالده.

أخطرت النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثتين إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة "تم النقل"، والمصاب إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى شرق المدينة لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر جنح قسم شرطة الرمل أول بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.