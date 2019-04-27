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نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مشروع تدوير مخلفات النخيل بقرية الدهوس

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مشروع تدوير مخلفات النخيل بقرية الدهوس

"تموين الإسكندرية": ضبط 1348 كيلو فسيخ ورنجة فاسدة في الأسواق

"تموين الإسكندرية": ضبط 1348 كيلو فسيخ ورنجة فاسدة في الأسواق

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رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد يتابع أعمال رصف طريق "تنيدة - منفلوط"

رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد يتابع أعمال رصف طريق "تنيدة - منفلوط"

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