أحرزت قوات الجيش اليمني تقدما في جبهة شمال صعدة، حيث تقدمت في مديرية الصفراء ووصلت طلائع (حرب واحد) التابعة للجيش إلى مشارف منطقة تُعد أحد المعاقل العسكرية للمليشيا الحوثية في محافظة صعدة.وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت أن قوات الجيش اليمني استعادت السيطرة على سلسلة جبال الأذناب وسلسلة جبال "الأزهور" في جبهة رازح، شمال غرب المحافظة.

وتأتي هذه التقدمات بالتزامن مع استمرار عودة مزيد من الأسر اليمنية إلى وادي "آل بو جبارة" في مديرية كتاف بعد تحريره من ميليشيا الحوثي، وكانت طائرات التحالف العربي كثفت من غاراتها لمواجهة حشود مليشيا الحوثي في المحافظات الجنوبية القريبة من عدن، مستهدفة تعزيزات ومجاميع مسلحة تابعة للمليشيا على خطوط الإمداد المؤدية إلى جبهات القتال شمالي محافظتي لحج والضالع.