لقيت طالبة مصرعها، اليوم السبت، إثر سقوطها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الثامن، بالعقار الكائن بمنطقة زيزينيا، شرق الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بسقوط طالبة من الطابق الثامن بالعقار سكنها بدائرة القسم وتوفيت.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الرمل أول وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص وجود جثة فتاة تدعى "أ. م"، 25 عاما، طالبة، مسجاة أمام العقار سكنها بمنطقة زيزينيا، وبها العديد من الإصابات والجروح بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال والدها، تاجر ملابس، قرر بأن زوجته وابنته الأخرى عند عودتهما إلى المنزل لم يعثرا على ابنتهما "أ. م" بداخله وعندما نظرا من الشرفة وجداها ملقاة على الأرض جثة هامدة.

وأضاف في التحقيقات أن ابنته كانت تعاني من نوبات صرع، مقدمًا شهادات وتقارير طبية تؤكد أقواله.

أخطرت النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وكلف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.