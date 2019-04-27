رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد يتابع أعمال رصف طريق "تنيدة - منفلوط"

تفقد المهندس أيمن محمود عطية وكيل وزارة التعمير ورئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، اليوم السبت، أعمال الرصف لطريق "تنيدة - منفلوط"، بمنطقة النقب، ورافقه المهندس ماهر إبراهيم أحمد حسوبة مدير عام منطقة الداخلة بالوادي الجديد.

وقال المهندس أيمن عطية رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، إنه جرى إسناد باقي الطريق لعدد 4 شركات لتنفيذ الجزء المتبقي رصفه.

وأضاف أنه جرى تشكيل لجنة بالاشتراك مع القوات المسلحة وجهاز المخابرات، والمهندس ماهر حسوبة من جهاز التعمير، والمهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط، يرافقهم النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، حيث جرى توفير الميزانية المطلوبة لاستكمال الطريق، وزارت اللجنة الطريق لمتابعة الأعمال كما زارت موقع المستشفى الجديدة بالداخلة.