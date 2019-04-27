تصدر هاشتاج "#النور_المقدس_على_ctv" خريطة الهاشتاجات الأكثر تفاعلا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد ساعات قليلة من نقل قناة ctv "قناة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية" من خلال فريق عملها في القدس والقاهرة لحظات خروج النور المقدس من قبر المسيح عليه السلام.

وتابع آلاف المغردين لحظات البث، التي بدأت في تغطية خاصة من الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.

وكانت القناة، قد أذاعت برنامج "طريق الفداء من القدس"، من خلال الإعلامية هبة كميل، واستمرت على مدار الأسبوع في نقل الأماكن والأحداث، التي عاشها المسيح، وسجلت مع الأنبا أنطونيوس، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القدس وعدد من الحجاج الأقباط، الذين ذهبوا إلى هناك.