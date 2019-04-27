شكر القس الدكتور أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مستهل كلمته التي ألقاها خلال احتفال الطائفة الرسمي بعيد القيامة الذي عقد بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور كريم الديواني أمين رئاسة الجمهورية مندوبا عن الرئيس.

وقال "زكي": "اسمحوا لي بداية أن أوجه رسالة محبة وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يبذله من جهود مضنية في ترسيخ دعائم دولة المواطنة والمساواة والمتمثلة في قرار لجنة توفيق الأوضاع الكنائس بتقنين وضع 159 كنيسة ومبنى خدمات وبيوت مؤتمرات تابعة للطائفة الإنجيلية، من إجمالي 894 كنيسة ومبنى تمت الموافقة على تقنين أوضاعها لجميع الطوائف المسيحية في مصر".