استقبل الأنبا بافلي أسقف عام قطاع المنتزه، مساء اليوم، عددًا من قيادات محافظة الإسكندرية بمقر الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، لتقديم التهنئة لقيادات الكنيسة الأرثوذكسية بالمحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بحضور الأنبا هيرمينا أسقف عام قطاع شرق، والانبا ايلاريون أسقف عام قطاع غرب، والقمص إبرام اميل وكيل البطريركية.

وجاء على رأس الحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، واللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، ووفد من مديرية أوقاف الإسكندرية والتعليم، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب والعديد من الشخصيات العامة بالمحافظة، وعدد كبير من الكهنة والآباء بداخل الكنيسة.

وقال الأنبا بافلي أسقف عام كنائس قطاع المنتزة بالإسكندرية، أن كل الشكر لقيادات الإسكندرية لحرصهم علي تقديم التهنئة من أجل ترسيخ معاني المواطنة، مشيرا إلي أنه لابد أن نفكر جميعا خارج الصندوق كل في منصبه، والتكاتف من أجل بناء الوطن، وأن نكون يدا واحدة في مواجهة كل ما يحاك للكيل والتنكيل لبلدنا مصر.

وقال قنصوة، إن الحب هو الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات، ويجب أن نكون يد واحدة لبناء وطننا، موجها الشكر لجميع القيادات والشخصيات التي حرصت على الحضور لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط، مشيرا إلى أن لدينا استحقاق سياسي وبناء سياسي والشعب المصري أثبت للعالم كله أن له كلمة ووعي وذلك من خلال الصورة المشرفة التي ظهرت خلال الاستفتاء الدستوري، وهذا يعكس في النهاية الحب بين جميع أفراد الشعب دون تفرقة.

وأوضح أن الإسكندرية هي مدينة متعددة الثقافات وإعلاء فكر الإنسان وهذا هو إعلاء الحضارة، مختتما كلمته بتوجيه التهنئة لجميع قيادات وشعب الكنيسة.