بدأ قداس عيد القيامة المجيد، بكنيسة الأنبا شنودة في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، منذ قليل، وترأسه الأب مينا عزيز، بحضور المئات من الأخوة الأقباط؛ احتفالا بعيد القيامة المجيد.

وشهدت كنيسة الأنبا شنودة صلاة عيد القيامة المجيد، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتوافد المئات من الأقباط على كنائس المحافظة، لحضور القداس.

وشهدت مدن محافظة البحر الأحمر، إجراءات أمنية مشددة، لتأمين الكنائس والأديرة القبطية من خلال تعزيزات أمنية مكثفة من قوات الأمن.

وتشهد فعاليات القداس تمثيلية القيامة والعظة، ويستمر القداس حتى الساعة 12 منتصف الليل.