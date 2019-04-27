توافد على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، منذ قليل، عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة، والوزراء، أبرزهم المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحضور قداس عيد القيامة المجيد، الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في التاسعة مساءً، بكنيسة الأنبا رويس الكبرى بالكاتدرائية.

وتشهد الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت قوات الأمن بمحيط الكاتدرائية، واستعانت وزارة الداخلية بالكلاب البوليسية والبوابات الإلكترونية لتأمين الكاتدرائية، وتم وضع الحواجز الحديدية بمحيط الكاتدرائية وخاصة من ناحية شارع رمسيس.

واستعانت قوات الأمن بأجهزة كشف المعادن في تطهير الكاتدرائية ومحيطها بأكملها، وتولت الكشافة الكنسية تنظيم الاحتفالات من الداخل، فيما تولت وزارة الداخلية التأمين من الخارج، وانتشرت البوابات الإلكترونية على مداخل الكاتدرائية من كل الجوانب، وخضع الحضور لعمليات التفتيش، كما استعانت وزارة الداخلية بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.