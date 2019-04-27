قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تُمثل رقما مهما جدا وله وزن في مبادرة "الحزام والطريق"، والتي انعقدت في العاصمة الصينية بكين بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تُعد مصر من أكثر الدول في العالم التي تمر عبرها الكابلات البحرية الخاصة بالرقمنة والمعلومات الديجيتال.

وأضاف "راضي"، خلال حواره على شاشة "extra news"، أن قناة السويس كموقع جغرافي تُعتبر مهمًا جدًا في المبادرة، حيث إن القناة تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، فضلًا عن مشروع محور قناة السويس التي تحاول مصر تنفيذه.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن محور قناة السويس سيضيف قيمة كبيرة جدًا لقناة السويس ولمبادرة "الحزام والطريق"، حيث سيتم إنشاء مناطق صناعية كبرى في محور القناة، منها منطقة صناعية روسية وأخرى صينية.

وكان الرئيس السيسي، قد أكد حرصه على المشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، في العاصمة الصينية بكين آخذا في الاعتبار ما تمثله المبادرة من أهمية، إذ تهدف لتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق تطلعات الشعوب في الاستقرار والرخاء.

وتمثل مصر بموقعها الاستراتيجي ووجود قناة السويس كممر مائي حيوي بها، نقطة محورية في الجانب البحري من المبادرة، وتتكامل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مبادرة "الحزام والطريق" لربط التجارة العالمية، فالمنطقة الاقتصادية تمثل مستقبل التجارة الدولية وستصبح مركزا لوجستيا عالميا.

وتعد منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري "الصينية – المصرية" المتواجدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجًا للتعاون بين الصين ودول الحزام والطريق، وتوفر منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها في الخارج.