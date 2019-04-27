ألقى الدكتور منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، كلمة خلال قداس عيد القيامة، الذي ترأسه بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، مساء اليوم، بحضور محمد مختار، أمين رئاسة الجمهورية، مندوبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من النواب والشخصيات العامة، وحملت كلمته عنوان: "قيامة المسيح وكيف نحياها".

واستهل حنا كلمته بالقول: "إن قيامة المسيح هي انتصار مستمر على الموت والحزن والخوف، وهذا الانتصار متاح لنا أن نعيشه اليوم بالحياة في مخافة الله ولنتخذه ملكاً ورفيقاً لرحلتنا فى هذه الحياة".

وأضاف حنا: "هذا يعنى أن نسير أثر خطوات المسيح، ونرتفع فوق اهتمامات العالم وشهواته، وننتصر على الكراهية بالحب، وعلى الخوف بالثقة، وعلى آلام العالم الحاضر بالرجاء وانتظار مجيء المسيح، دعونا نقوم مع المسيح الذي قام منتصراً على الموت والخوف والكراهية".