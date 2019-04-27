قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الأهمية الكبيرة التي تُضيفها مصر في مبادرة "الحزام والطريق" التي انعقدت في العاصمة الصينية بكين، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي وجود اتفاقيات تجارة حرة بين مصر والدول الأفريقية وكذلك الاتحاد الأوروبي ، فضلا عن تجارة حرة مع الدول العربية.

وأضاف "راضي"، خلال حوار خاص على شاشة "extra news"، أن تلك الاتفاقيات تُسهل بشكل كبير للمنتجات التي يتم تصنيعها في مصر أو التي يتم تجميعها في مصر سهولة التصدير والتحرك من مصر كبلد منشأ لتلك الأسواق الأخرى، فضلًا عن أهمية مصر في مجال الطاقة، حيث إن مصر ستصبح مركزا للطاقة في الشرق المتوسط.

وتابع: "الموانئ التي يتم العمل على تنفيذها سواء على البحر الأحمر في نطاق محور قناة السويس، أو على البحر المتوسط، كل ده قيمة مضافة لمبادرة الحزام والطريق".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد حرصه على المشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، في العاصمة الصينية بكين آخذا في الاعتبار ما تمثله المبادرة من أهمية، إذ تهدف لتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق تطلعات الشعوب في الاستقرار والرخاء.

وتمثل مصر بموقعها الاستراتيجي ووجود قناة السويس كممر مائي حيوي بها، نقطة محورية في الجانب البحري من المبادرة، وتتكامل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مبادرة "الحزام والطريق" لربط التجارة العالمية، فالمنطقة الاقتصادية تمثل مستقبل التجارة الدولية وستصبح مركزا لوجستيا عالميا.

وتعد منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري "الصينية – المصرية" المتواجدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجًا للتعاون بين الصين ودول الحزام والطريق، وتوفر منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها في الخارج.