قال الإعلامي علي جبر، إن برنامج Arabs Got Talent، يحمل قيمة معنوية وعاطفية كبيرة جدا.

وأضاف، خلال الحلقة الأخيرة من الموسم الحالي على شاشة "mbc مصر"، أن البرنامج لا يقتصر على جذب الإعلانات فقط، ولكنه رسالة نبيلة تقدم للعالم، لتظهر لهم الجانب المضيء للعرب، رغم كل السواد المحيط بنا.

وأشار إلى أن البرنامج بقعة ضوء عزيزة ونادرة، ولا بد من المحافظة عليها.

هذا ما يعنيه #ArabsGotTalent لعلي جابر pic.twitter.com/gFo9eTcDtw — Arabs Got Talent (@ArabsGotTalent) April 27, 2019

وتختتم اليوم، حلقات برنامج Arabs Got Talent الذي تقدمه ريا أبي راشد وقصي خضر، وعضوية لجنة التحكيم المكونة من الفنان أحمد حلمي والفنانة نجوى كرم والإعلامي علي جابر.