البابا ينقل للأقباط تهنئة السيسي بعيد القيامة وسط تصفيق حاد

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة خلال قداس عيد القيامة، الذي ترأسه، مساء اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة.

وهنأ البابا الأقباط بالعيد الذي يعد عيد أعيادهم، ونقل لهم تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أناب عنه وزير مجلس النواب وأرسل برقية تهنئة.

وأشار البابا إلى تلقيه مكالمة من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، وحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للكاتدرائية، للتهنئة وسط تصفيق الأقباط.

وشكر البابا وزير الدفاع الذي أرسل وفدا لحضور القداس.