علق الإعلامي محمد الباز، على واقعة انتحار 3 فتيات بالبحيرة، بأن كثرة حالات الانتحار في محافظة البحيرة تستحق الدراسة.

وأضاف، خلال تقديمه لبرنامج "90 دقيقة" على شاشة "المحور": "أعتقد إنه دينيا، المنتحر يدخل تحت بند المضطر، ويمكن ألا يحاسب على فعله، لأنه بيدخل تحت الظرف النفسي".

واستطرد: "الناس هتقول إني بفتي في الدين، لأ، أنا مش بفتي، أنا شايفها تخريجة إنسانية، أنا شايف إنه مدفوع لهذا العمل، وإن ربنا هيتجاوز عن هذا الفعل".

وأقدمت 3 فتيات من أسرة واحدة بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، قد أقدمن على الانتحار، بتناول أقراص حفظ الغلال السامة، بعد تعرضهن لظروف نفسية سيئة، نتيجة خلافات أسرية.