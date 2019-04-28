محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد القيامة: سنقف صفا واحدا للدفاع عن الوطن

شارك اللواء عادل الغضبان، أقباط بورسعيد، مساء أمس، قداس العيد بكنائس ماري جرجس ونيقولوس ومار مرقس، ونقل للقيادات الروحية بها، تهاني وتبريكات مواطني بورسعيد وجميع القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بالمحافظة، بمناسبة عيد القيامة.

وقال المحافظ إن "عيد القيامة المجيد عيد لكل المصريين الذين يعرفون معانى القيامه وقيم السلام والحب والسماحة".

وأضاف أن بورسعيد شرفت مؤخرا بزيارة البابا تواضرس وهي الزيارة التي عكست محبة أهالي المدينة لقداسته كما عكست علاقات المحبة التي تربط بين الجميع على أرض المدينة الباسلة.

وقال إن التاريخ القديم كاف للتأكيد على طهارة وقداسة أرض مصر الغالية مهد الحضارات والرسالات، ومكانتها عند الله بعدما سار على أرضها المباركه الأنبياء والرسل والتابعين.

وتابع: نفس التاريخ هو من يفرض علينا جميعا شرف حماية ذلك الوطن والتكاتف للحفاظ على أمنه وأمانه ومقدراته وهي مهمة بذل من أجلها المصريون الغالي والنفيس على مدار العقود والأزمان.