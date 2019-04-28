بالصور| شيرين تتألق في حفلها الأول بالسعودية بـ"إطلالة أميرة"

أحيت شيرين عبدالوهاب، مساء السبت، حفلها الأول بالعاصمة السعودية الرياض، في حضور أكثر من 3500 فرد.

صعدت شيرين على خشبة المسرح مرتدية سوارية أضفى لها إطلالة الأميرات وافتتحت وصلتها الطربية التي امتدت لأكثر من ساعتين متتاليتين بأغنية "نساي"، قائلة "النهاردة من أحلى أيام حياتي.. والسعودية منورة ديما بأهلها الكرام".

واستكملت شيرين تقديم العديد أغانيها الطربية والرومانسية التي تألقت بها طوال مشواها الفني منهما أغنيتي "كده يا قلبي" و"حبيته وبيني وبين نفسي" اللتان قدمتهما وهي جالسة على خشبة المسرح وسط تفاعل كبير من الحضور وبخاصة الفتيات لتعلق شيرين قائلة "أحلى بنات".

وكالعادة لم يخلو الحفل من مداعبات شيرين للجمهور حيث علقت على نظرات أحد افراد الأشخاص لها في الصفوف الأولى قائلة: "في واحد بيتفرج عليا وعينية مقفولة.. تقريبا في ياباني جاي يشفني" وهو ما فجر ضحكات الحضور داخل قاعة الحفل.

كما عبرت شيرين عن إعجابها بتفاعل الجمهور معها بطريقتها الخاصة قائلة: "أنتم حلوين قوي.. وأنا لابسة فستان العيد" بعدها قدمت "ما شربتش من نيلها" التي أشعلت أجواء المكان.