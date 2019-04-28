ترامب يشكر مسؤول الشرطة لتصديه لمطلق النار بكاليفورنيا

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وجه الشكر فيها للمسؤول عن دوريات الشرطة الذي تصدى للمشتبه به في إطلاق النار على كنيس يهودي في باواي بشمال سان دييجو "جنوب كاليفورنيا".

وقال الرئيس الأمريكي في تدوينته: "خالص شكرنا لوكيلنا العظيم المسؤول عن دوريات الحدود الذي أوقف مطلق النار في الكنيس في بواي، كاليفورنيا، وربما كان خارج الخدمة لكن موهبته في تطبيق القانون لم تكن كذلك".

يذكر أن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرين، السبت، بعد أن فتح رجل النار على كنيس في باواي بشمال سان دييجو "جنوب كاليفورنيا"، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال ستيف فاوس عمدة باواي لشبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، "كان لدينا أربعة أشخاص مصابين بأعيرة نارية، وتوفي أحدهم"، وأضاف أنّ حاخامًا أصيب بيَده، وأنّ حياة الجرحى الآخرين ليست في خطر.

وأعلنت الشرطة المحلّية اعتقال الشخص الذي يُشتبه في أنه أطلق النار، وكتب بيل غور، شريف مقاطعة سان دييجو، على "تويتر": "تمّ اعتقال شخص لاستجوابه في ما يتعلّق بإطلاق النار في كنيس شاباد في باواي". وأضاف "هناك جرحى".