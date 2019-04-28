عاصفة ثلجية تجتاح أمريكا

بدأت عاصفة ثلجية في اجتياح منطقة الغرب الأوسط الأمريكي، وتوقع خبراء أرصاد أن تغطي العاصفة مناطق بثلوج يصل منسوبها إلى أكثر من 30 سنتيمترا، رغم مرور أكثر من شهر على بداية فصل الربيع.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يصل منسوب الثلوج في منطقة شيكاغو إلى ما بين 15 و25 سنتيمترا بحلول المساء، وقد تتجاوز أكثر من 30 سنتيمترا في ولايات مينيسوتا وايوا وويسكونسن وايلينوي.

وقال اندرو أوريسون خبير الأرصاد في هيئة الطقس الوطنية بولاية ماريلاند "من المدهش جدا أن نرى هذه الكميات (من الثلوج) في أنحاء الغرب الأوسط في نهاية أبريل" مرجعا العاصفة إلى موجة رياح باردة مقبلة من كندا، بحسب "سكاي نيوز".

وبسبب العاصفة ألغيت أو تأجلت أكثر من 200 رحلة طيران من مطار أوهير الدولي في شيكاغو أو قادمة إليه السبت مع بدء هبوب العاصفة.