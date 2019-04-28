شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، واللواء فريد مصطفى، مدير الأمن.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1031 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز (كفرالشيخ – سيدي سالم – الحامول – بلطيم – دسوق)، حيث جرى ضبط 12 مركبة دون لوحات معدنية، وضبط 44 مخالفة دراجة نارية، 35 انتظار خاطئ، و39 مخالفة سير دون تراخيص 27 دون ترخص قيادة 12 دون رخص تسيير، و873 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.