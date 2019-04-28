طوارئ بمستشفيات جامعة بنها استعدادا لأعياد الربيع وشم النسيم

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاستقبال احتفالات أعياد القيامة المجيد والربيع وشم النسيم.

وأشار السعيد إلى أنه تقرر إلغاء الإجازات والراحات حتى نهاية الأعياد والتاكيد على توفير احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية.

وأكد رئيس الجامعة تواجد الأطباء وأطقم التمريض طوال أيام الاحتفالات في جميع الأقسام لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة مع زيادة الكميات المتوفرة من أكياس الدم والأدوية المضادة للسموم لمواجهة أي حالات طارئة.