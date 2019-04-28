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شم النسيم.. «الورد فتّح في جناين مصر»

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نائب يطالب بطبع خطبة الجمعة الماضية في كتيبات وتوزيعها بالمدارس

نائب يطالب بطبع خطبة الجمعة الماضية في كتيبات وتوزيعها بالمدارس

طوارئ بمستشفيات جامعة بنها استعدادا لأعياد الربيع وشم النسيم

طوارئ بمستشفيات جامعة بنها استعدادا لأعياد الربيع وشم النسيم

بالصور| حملة توعية لطلاب "علوم الثروة السمكية كفر الشيخ" عن "الفسيخ"

بالصور| حملة توعية لطلاب "علوم الثروة السمكية كفر الشيخ" عن "الفسيخ"

مصرع 10 أشخاص ونزوح الآلاف إثر فيضانات شديدة في إندونيسيا

مصرع 10 أشخاص ونزوح الآلاف إثر فيضانات شديدة في إندونيسيا

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