تمكن فريق أطفال بلا مأوى والمشردين في المنوفية، والتابع لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي من إنقاذ الطفل "ع.ج" 17 عاما، بعد العثور عليه أسفل كوبري مشاة بجوار السيد البدوي مستلقى على الأرض وفي حالة غير آدمية.

وقدم الفريق كل الخدمات اللازمة للطفل، وبالحديث معه تبين أنه من محافظة الإسماعيلية وأنه يتيم الأم ويعاني قسوة الأب خصوصا بعد زواجه من أمرأة أخرى، فلم يجد الطفل سوى الهروب إلى الشارع والبقاء فيه.

وأجريت جلسة نفسية للطفل من قبل فريق البرنامج وتهيئته للالتحاق بدار رعاية لتوفير أفضل حياة ممكنة له، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الطفل بمؤسسة الرعاية بقويسنا على أن يستكمل فريق البرنامج باقي جلسات العلاج النفسي والتأهيل داخل المؤسسة.