أعرب الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية برئاسة مجدي البدوي عن سعادته بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة احتفال عيد العمال والمزمع عقده، الثلاثاء المقبل، بالإسكندرية، خصوصًا أن آخر احتفال أقيم بمحافظة الثغر كان منذ 42 عاما، في الأول من مايو عام 1977 في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقال اتحاد عمال الإسكندرية، في بيان اليوم، "أهم أسباب سعادتنا، إقامة هذا الاحتفال على أراضي المخافظة مواكبة لتحقيق الكثير من الإنجازات على عدة محاور "الاجتماعية، الاقتصادةي، الأمنية، والسياسية".

وجاءت المحاور كالتالي:

أولا: المحور الاجتماعي:

1- قرار الرئيس بسحب الاستشكال المقدم من وزيرة التضامن الاجتماعي ضد أصحاب المعاشات الخاص بصرف الخمس علاوات، وعودة أموال التأمينات والتي سبق واستولت عليها الحكومات السابقة.

2- زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه.

3- زيادة المرتبات في شهر يوليو المقبل وصرف علاوة استثنائية.

4- التوسع في صرف معاش تكافل وكرامة.

5- تطوير منظومة الدعم للتموين والخبز.

6- التوسع في بناء وحدات الإسكان الاجتماعي.

7- حملة 100 مليون صحة وعلاج مليون ونصف مليون من مرضى فيروس سي.

ثانيا: المحور الاقتصادي

1- ارتفاع الاحتياطي النقدي.

2- إقامة المشروعات القومية على مختلف الأصعدة وتوفير مليوني فرصة عمل للشباب.

3- إنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء.

4- عمل بنية تحتية على مستوى الجمهورية.

5- إنشاء 14 منطقة صناعية.

6- إنشاء 11 مدينة زكية.

ثالثا : المحور الأمني

1- إعادة الأمن للشارع المصري.

2- القضاء على الإرهاب ومواجهته.

3- الحفاظ على الأمن القومي للبلاد والحفاظ على حدودها في ظل ما تمر به المنطقة من صراعات.

رابعا: المحور السياسي:

1- عودة مصر لمحيطها العربي والإفريقي.

2- رأس مصر للاتحاد الإفريقي بعد تجميد عضويتها في 2013.

3- عودة مصر لدورها العالمي وتأثيرها في منطقة الشرق الأوسط.