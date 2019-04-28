وجه مازن حايك، المُتحدث الإعلامي باسم قنوات "mbc"، الشكر إلى أعضاء لجنة تحكيم برنامج "Arabs Got Talent" بعد انتهاء فعاليات الموسم السادس، مساء أمس السبت، قائلًا: "بعد 6 مواسم من النجاح، كرّس Arabs Got Talent نفسه كمنصّة تعبير مفضّلة للشباب العربي من خلال الفنون والإبداعات والمواهب العربية النوعية".

وقال "حايك" في بيانٍ له: "باتت مجرد المشاركة في البرنامج بمثابة الفوز والشهرة، لناحية استقطاب أصحاب المواهب الحقيقية للجمهور والمشاهدين ليس من العالم العربي فحسب، بل من مختلف دول العالم"، لافتًا إلى إطلاق موسم سابع من البرنامج، خلال الشهور المُقبلة.