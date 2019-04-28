زارت الإعلامية سالي عبدالسلام، مستشفى الثدي التابعة للمعهد القومي للأورام 777، لتقديم الدعم لمحاربات سرطان الثدي، وذلك عقب عودتها من لبنان، وانتهاء أزمتها في مطار بيروت.

وحرصت "سالي" على تبادل الحديث مع المريضات والاطمئنان عليهن والتقاط الصور التذكارية معهن، مُشيدة بمستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفى والتعامل الراقي من قبل فريق التمريض والأطباء، مُعربة عن فخرها بالصرح القومي، متمنية أن يكون هناك فروع منه في جميع محافظات مصر.

وأضافت "سالي" في بيانٍ لها، أنها لم تكن تعلم أن هناك مستشفى خاص بأورام الثدى تابع للمعهد القومي للأوارم؛ ويقدم خدمة العلاج بالمجان ويخدم يوميًا عدد كبير من السيدات.

ودعت "سالي"، كل محي الخير للتبرع للمعهد القومى للأورام 777 للمساهمة في شفاء كل مرضى السرطان.

وكانت "سالي" نشرت مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تظهر فيها برفقة والدتها، من داخل المطار، تشكو من أحد الضباط، بسبب اعتداءه لفظيًا على والدتها، واتهماها بالكذب، واحتجازها في المطار لمدة 4 ساعات.

وقالت مُقدمة برنامج "كلام نواعم"، عبر قناة "Mbc"، إن الأزمة التي جمعتها مع أحد الضباط في مطار لبنان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، شهدت تطورًا إيجابيًا، إذ أن السفير المصري هناك، تابع الأمر بشكلٍ مستمر، وأرسل قنصل، للوقوف على تفاصيل الأزمة كافة.

وأضافت "سالي"، في تصريح سابق لـ"الوطن"" أنه من المُقرر التقاء السفير المصري، لمتابعة القضية، لاسيما وأن الضابط لم يُقدر اعتذارًا لها حتى الآن، لافتة إلى أنها تستعد لتصوير حلقات برنامجها "كلام نواعم" خلال الأيام الحالية، قبيل العودة للقاهرة.