أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن شمس الدين كباشي، أمس السبت، انسياب صادر بترول الجنوب بصورة طبيعية، نافياً ما رددته بعض وسائل الإعلام حول توقف انسياب صادر بترول الجنوب.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، اللواء مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم، إلى الالتزام القاطع بانسياب صادر البترول، وأنه لا عقبات تواجه ذلك.

وكانت حكومة جنوب السودان أعلنت الجمعة، انخفاض إنتاج النفط من 170 ألف برميل يومياً إلى 135 ألف برميل، جراء اعتصامات "القيادة" بالخرطوم.

وقالت إن تطورات الأوضاع في السودان حالت دون وصول المواد الكيماوية التي تستخدم في عملية الإنتاج من ميناء بورتسودان، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.