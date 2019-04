ينطلق الموسم الثاني من برنامج "الدور على مين ؟"، وهو النسخة العربية من البرنامج الكوميدي الأكثر مشاهدة في بريطانيا " Whose Line Is It Anyway"، الذي يُقدّم بـ11 نسخة حول العالم، على قناة "TeN" في شهر رمضان المقبل.

ويقدم الفنان سامح حسين "الدور على مين؟" مع مجموعة من المواهب والنجوم الشباب، ويقدمون مجموعة من الألعاب التي تعتمد على الخيال والارتجال، وتنفجر الكوميديا من خلال تلك الألعاب والمواقف المفاجئة وغير المنطقية التي يضعها أمامهم سامح حسين، ليجسدوها في مواقف تمثيلية أمام الجمهور في الاستديو، وفي كل حلقة من حلقات البرنامج، سيكون الجمهور علي موعد مع 4 لاعبين مع مواقف كوميدية جديدة.

البرنامج نتيجة اتفاقية وقعت بين قناة "TeN" وشركة "جلوبال برودكشن"، (Global Productions)، المصرية، لإنتاج مشترك للنسخة العربي الوحيدة من البرنامج رقم 1 في المحتوى الكوميدي الترفيهي في بريطانيا، Whose Line Is It Anyway، بترخيص من شركة "هات ترايك إنترناشيونال" Hat Trick International، الإنجليزية، صاحبة الاسم التجاري، وهو البرنامج، الذي استطاع أن يحتفظ بصدارة التقييم لعشر سنوات متصلة، كأقوى برنامج كوميدي ساخر يعرض في أغلب القنوات المحلية، إذ حقق أكثر من 16 مليون مشاهدة.

برنامج "Whose Line Is It Anyway " أكثر برنامج يجرى إعادة حلقاته، ويعاد بثه بشكل في قناة "abc"، وقناة "cw"، كما أنه حصل على جائزة أفضل أداء في قناة "abc" للأسرة، وأفضل برنامج كوميدي ساخر يعرض وقت الذروة على قناة "abc" أيضًا.