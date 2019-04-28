صور| مصريون يوجهون رسالة لـ"أفيخاي": مسيرك يا ملوخية تجي تحت المخرطة

أثار أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة لأحد منتجات الملوخية المصرية المجمدة، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"،

وعلق أدرعي على الصورة، قائلا: "تعرفت على الملوخية المصرية لأول مرة من مجنداتي من الأصول المصرية، حيث يتم بيعها في الأسواق الإسرائيلية أيضًا، بصحة وهنا أيها الأصدقاء".

"أفيخاي" يثير بلبلة بسبب "الملوخية" المصرية.. وعامر: مبنصدرش لإسرائيل

وكالمعتاد قرر المصريون التفاعل مع منشور أفيخاي ومضايقته واستفزازه بطريقتهم الخاصة، حيث علقت "رحاب عبدالحليم": "ممكن نعزمك عليها وجيش دفاعك كله أنت عارف الكرم المصري ملوش مثيل وعليها خلطة سرية هايله، فكر بس فى موضوع الملوخية ده وعندنا مصريين كتير بيحبوها بالأرانب غالبا مش هنحتاج نجيب أرانب".

وعلق حاتم صابر: "ما هو المغزى من هذه المنشورات الاستفزازية"، وقال أحمد: " كل ملوخية وانسي اللي حصلكم من المصراوية"، وقالت لما: "تنزل تهري وتكوي مصارينكوا وتموتوا ماتلحقوا تاخدوا لقمة تانية منها"، وقالت زينب: "مسيرك يا ملوخية تجي تحت المخرطة.. قربت يا فخافيخو".

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشر صورة لأحد منتجات "الملوخية" المصرية والمملوكة لشركة النائب المصري فرج عامر عبر موقع "فيس بوك"، قائلا: "تعرفت على الملوخية المصرية لأول مرة من مجنداتي من الأصول المصرية، حيث يتم بيعها في الأسواق الإسرائيلية أيضًا، بصحة وهنا أيها الأصدقاء".

وخرج النائب فرج عامر عن صمته، ليؤكد في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إن منتجات الخضار الخاصة بشركته تصدر للضفة الغربية وقطاع غزة لجودتها العالية ومطابقتها للمواصفات العالمية فيما يخص صحة الإنسان، ولكنها لا تصدر إلى إسرائيل، لأن ذلك يستلزم أن يكون "كوشر" أي مصنع طبقا للديانة اليهودية، ويكون الكيس مكتوب علية باللغة العبرية، بما في ذلك طريقة الطهي".