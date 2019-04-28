وصل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إلى كنيسة القديسة دميانة بمدينة كفرالشيخ، لتهنئة الأخوة الأقباط بالمحافظة وجموع المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد، يرافقه اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ.

كان في استقبالهم بكنيسة القديسة دميانة، الأنبا ماركوس، أسقف عام كفرالشيخ ودمياط ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس والبراري، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، وعدد من الآباء والكهنة ومجالس الكنائس ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.