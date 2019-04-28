تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
اقتصاد
فن وثقافة
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
حاسبات "مصر للعلوم" تنظم مؤتمرا دوليا عن الذكاء الاصطناعي
فيديو| نور الشريف وروايات محفوظ.. علاقة سينمائية ساحرة
مسؤول ينفي غلق منفذ السلوم.. و"أمن مطروح": عبور 1554 مواطنا
مباحث القاهرة تكثف جهودها لحل لغز "طفل التجمع"
صور| مصريون يوجهون رسالة لـ"أفيخاي": مسيرك يا ملوخية تجي تحت المخرطة
محافظ كفر الشيخ يهنئ الأقباط: "مصر ستظل واحة السلام"
اختيارات الوطن
قبل احتفالات شم النسيم.. "الوطن" في المركز القومي للسموم
بداية من الأربعاء.. متدفعش للحكومة "كاش" كله إلكتروني
عقوبة منتظرة وغناء لبناني.. هل تنقل شيرين نشاطها الفني إلى بيروت؟
5 معلومات عن امتحانات المواد "غير المضافة" لطلاب أولى ثانوي
أنا واللى بحبه فى «مراكب النيل».. طقس العيد «بين الميه والسما»
رقص و«بيرة» و«سيلفى» أغرب احتفالات اللاعبين بعد إحراز الأهداف
الأكثر قراءة
بعد حكم حبسها.. جوهرة تقرر وقف نشاطها الفني في مصر لحين الاستئناف
بالفيديو| أحمد سعد: "الست اللي تتجوز راجل وتتكلم عليه تبقى مش تمام"
بالصور| شيرين تتألق في حفلها الأول بالسعودية بـ"إطلالة أميرة"
محمد الباز عن انتحار 3 فتيات بالبحيرة: "مش هيتحاسبوا لأنهم مضطرين"
عاجل| سقوط جرحى بإطلاق نار قرب كنيس يهودي في أمريكا
بالتسريبات والأدلة.. مخابرات دولية تدعم "الإخوان" بالخارج لإسقاط مصر
تحذير من تناول المياه الغازية مع الفسيخ.. وعلاج التسمم بـ18 ألف جنيه
رصد 5 آلاف توك توك في 6 أكتوبر تمهيداً لحظره
وفاة الإعلامي علي عبدالحليم مذيع التلفزيون المصري
خطوة بخطوة.. طريقة أداء الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي
عاجل