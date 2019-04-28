قال اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، "إن أهل مصر مسيحين ومسلمين مازالوا يضربون أروع الأمثلة في التوحد والبنيان المرصوص الأمر الذي جعل مستهدفين الوطن يبحثون عن حيل أخرى بعيدا عن التفكك الوطني".

وأكد المحافظ أن هذه المحبة التي تربط قيادات رجالات الأزهر الشريف والأوقاف برجال الكنيسة ورموز الدين المسيحي الذين حرصوا على الحضور كاملا لتقديم المعايدات داخل دور العبادة.

ومن جانبه، رحب الأنبا سارافيم أسقف الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية بالمحافظ مؤكدا دعم آواصر المحبة بين جموع الشعب المصري، مؤكدا سعادته بملحمة التواصل والحب والعطاء الذي يشهدها الشعب المصري على مر العصور في إطار مكونات الشخصية المصرية التي لن يهزمها أي مؤامرات مهما كانت.

وأضاف القس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية أن المصريين يحتفلون بجميع الأعياد معا لا فرق بين عيد مسلم وقبطي جميعها شعائر واحدة يجري الاحتفاظ بها، متوجها بالدعاء إلى الله أن يحفظ مصر وشعبها.

وكان محافظ الإسماعيلية توجه بالزيارة إلي كنائس الإسماعيلية بحضور اللواء عاطف مهران مدير أمن المحافظة واللواء حسين فهيم رئيس المنطقة الشمالية بالمخابرات العامة، ولفيف من القيادات الأمنية والعسكرية، وفضيلة الشيخ وحيد عايش رئيس المنطقة الأزهرية بالمحافظة، وفضيلة الشيخ مجدي بدران مدير عام مديرية الأوقاف، ولفيف من رجال الأزهر الشريف والأوقاف لتقديم التهنئة التي شهدت كلمة أعربت عن مدى الحب والتآخي من مفاهيم الدين الحنيف.