أكد الرئيس الأوكراني الجديد، فولوديمير زيلينسكي، أن الأوكرانيين يرفضون عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منحهم الجنسية الروسية واقترح بدوره منح جوازات سفر أوكرانية للروس الذين "يعانون" من "استبداد" بوتين.

وأعلن الرئيس الروسي، السبت، أنه يعتزم تسهيل حصول كل الأوكرانيين على الجنسية الروسية، بعد بضعة أيام على عرضه الأمر نفسه على سكان المنطقتين الانفصاليتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

ورد زيلينسكي، وهو ممثل كوميدي، انتُخب الأسبوع الماضي رئيساً لأوكرانيا، وسيتسلم مهامه في مطلع يونيو، عبر صفحته على موقع "فيس بوك" في وقت متأخر السبت: "سنمنح الجنسية الأوكرانية لأشخاص من جميع الدول التي تعاني من أنظمة استبدادية وفاسدة وعلى رأسهم الروس، الذين يعانون أكثر من الجميع".

وأشار إلى أنه على عكس ما يحصل في روسيا: "نحن الأوكرانيون لدينا حرية التعبير ووسائل الإعلام والإنترنت حرة في بلادنا".

ووعد زيلينسكي الذي يفتقر إلى الخبرة السياسية، بـ"إعادة إحياء" المحادثات مع المنطقتين اللاتين أعلنتا استقلالهما عام 2014، واللاتين تتهم كييف والدول الغربية روسيا بدعمهما عسكرياً، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وحثّ زيلينسكي في رسالته عبر "فيس بوك"، موسكو على عدم استخدام "لغة التهديد أو الضغوط العسكرية أو الاقتصادية" مع أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي أدان فورا عرض بوتين الأول منح جوازات سفر روسية لسكان المنطقتين الانفصاليتين، متهماً الرئيس الروسي بالسعي لـ"زعزعة استقرار" أوكرانيا في هذه المرحلة الانتقالية في الرئاسة.