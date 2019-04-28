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شم النسيم.. «الورد فتّح في جناين مصر»

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حاسبات "مصر للعلوم" تنظم مؤتمرا دوليا عن الذكاء الاصطناعي

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مسؤول ينفي غلق منفذ السلوم.. و"أمن مطروح": عبور 1554 مواطنا

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مباحث القاهرة تكثف جهودها لحل لغز "طفل التجمع"

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محافظ كفر الشيخ يهنئ الأقباط: "مصر ستظل واحة السلام"

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