نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الإثنين، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر

القاهرة 19 32

الإسكندرية 15 26

مطروح 14 27

دمياط 20 25

الزقازيق 21 36

الإسماعيلية 23 33

السويس 23 33

العريش 19 24

شرم الشيخ 23 35

الغردقة 26 34

مرسى علم 25 33

الفيوم 22 34

بني سويف 21 34

المنيا 21 35

أسيوط 19 35

سوهاج 20 36

قنا 20 37

الأقصر 22 39

أسوان 21 39

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 40

المدينة 23 38

الرياض 22 33

المنامة 22 28

أبوظبى 24 32

الدوحة 24 32

الكويت 20 32

دمشق 10 29

بيروت 16 25

عمان 13 28

القدس 13 27

غزة 16 26