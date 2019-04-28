محافظ كفر الشيخ يهنئ الأقباط: "مصر ستظل واحة السلام"

قدم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لكل المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع: "جئنا جميعاً لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد أدام الله أفراحكم والخير والسلام على مصرنا الغالية".

وقال محافظ كفرالشيخ: "نحن اليوم نحتفل بعيد القيامة المجيد يتبعه الاحتفالات بأعياد الربيع ثم قدوم شهر رمضان المعظم وكل هذه الأعياد جاءت في آن واحد لتسعد قلوب أبناء مصر وتؤكد أن الخير قادم".

وأضاف المحافظ، أن المصريين يقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم السياسة لبناء دولتهم العصرية الحديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبوعيهم يدركون ما يحاك ضد الوطن من مؤامرات وحتما تنتصر مصر بقوة وعزيمة المصريين على الإرهاب الذي لا دين له.

تابع محافظ كفر الشيخ: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لرجال الأمن بقيادة اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، على جهوده المشرفة في حفظ الأمن وحماية المواطنين"، مؤكداً أن مصر ستظل واحة الأمن والسلام إلى يوم الدين بتكاتف كل المصريين.

جاء ذلك خلال تقديمه التهنئة للأقباط بكنيسة القديسة دميانة بكفرالشيخ، بحضور اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، وكان في استقبالهم بكنيسة القديسة دميانة، الأنبا ماركوس، أسقف عام كفرالشيخ ودمياط ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس والبراري، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، وعدد من الآباء والكهنة ومجالس الكنائس ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.