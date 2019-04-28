طرحت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي الدورة الـ26 برئاسة الدكتور سامح مهران، شروط واستمارة المشاركة للفرق المصرية، وسوف تستمر إدارة المهرجان في تلقي طلبات المشاركة حتى يوم 1 يونيو 2019.

ويشترط في العروض المتقدمة ما يلي:

- أن تكون إنتاج ما بين مايو 2018 ومايو 2019.

- أن تتكفل جهة الإنتاج بإقامة الفرق في حال كانت من خارج القاهرة.

- أن يوقع مسؤول الفرقة إقرارًا بالموافقة علي العرض في المكان والزمان بجدول المهرجان.

- تتولى الفرق نقل الديكورات والإكسسورات الخاصة بها إلى مكان العرض ولا يتحمل المهرجان أي أجور أو بدلات سفر للفرق المشاركة.

- يتحمل المهرجان نفقات الإقامة كاملة والانتقالات الداخلية بحد أقصى 15 فردًا للفرقة الواحدة وما فوق هذا العدد تتحمله الفرقة.

- للمهرجان الحق في الاعتراض على أي عدد تراه زائدًا عن الحاجة ضمن الأفراد الخمسة عشر.

- تتحمل الفرقة المشاركة نفقات الطيران ذهابًا وعودة وشحن المهمات والمعدات المسرحية الخاصة بالعرض المسرحي.

- لا يتحمل المهرجان أي أجور أو بدلات سفر للفرق المشاركة.

كما يشترط على الراغبين في التقدم تعبئة نموذج طلب مشاركة مصحوبًا برابط فيديو العرض كامل بدرجة نقاء عالية الصورة والصوت، أو إرسال "سي دي" على العنوان المذكور، و ليس من حق الفرقة تغيير العرض عن القرص المدمج المرسل، وصور رقمية للعرض بجودة عالية لا تقل عن (300 dpi)، ولا يقبل العروض غير المصورة، وإرفاق كتيب العرض مع الاستمارة وملف صحفي، والفيش تكنيك الخاص بالعرض، ويرسل كل ماسبق على البريد الإلكتروني التالي Cifcetform.eg@gmail.com

وعلى الراغبين في التقدم تعبئة نموذج طلب مشاركة عبر الموقع الإلكتروني من هنـــــا.