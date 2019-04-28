زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مطرانية شمال الجيزة، اليوم، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان في استقباله نيافة الأنباء يوحنا، أسقف مطرانية شمال الجيزة وتوابعها.

وعبَّر المحافظ عن خالص تهنئته للأنباء يوحنا وجميع الأخوة الأقباط، مشيرا إلى أن القيم المصرية في التعايش والإخاء بين أبناء الوطن الواحد، تعبر عن المعاني الحقيقية التي جاءت بالسلام بين أتباع الأديان.

وفي سياق متصل أوصل المحافظ، تهنئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأخوة الأقباط، بالعيد، متمنين لهم أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات.

وأكد "يوحنا" أن المصريين حينما يجتمعون في الأعياد الدينية والوطنية يقدمون للعالم أجمع أسمى معاني السلام والتعايش، وهي المعاني التي حافظت على وحدة مصر وتماسكها.

رافق "راشد" خلال الزيارة، كل من اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، والدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ، واللواء محمد رأفت السكرتير العام، واللواء علاء بدران السكرتير المساعد، واللواء جمال عبد الرشيد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، واللواء هاني العناني رئيس حي العجوزة، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، ووفد من مديرية الأوقاف وإدارة المنطقة الأزهرية بالإقليم.