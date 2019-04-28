كشف مؤمن محمد، صاحب ونش إنقاذ، عن تفاصيل جديدة حول حادث انقسام سيارة "لامبورجيني" إثر حادث تصادم على طريق السويس بالكيلو 4 ونص.

وقال صاحب الونش لـ"الوطن" إنه تلقى اتصالا من صاحب السيارة في تمام الساعة الواحدة تقريبا بعد منتصف الليل لنقل سيارته، وعندما توجه إلى مكان الحادث فوجئ بانقسام السيارة نصفين.

وأضاف "مؤمن" أن صاحب الـ"لامبورجيني" قرر إعادتها إلى منزله، ولم يذهب إلى قسم شرطة، موضحا أن سائق السيارة أصيب بكدمات وجروح.

وكان مصدر بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، كشف عن تفاصيل الحادث الذي أسفر عن انقسام سيارة "لامبورجيني" على طريق السويس.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد السائق واصطدامه بالجزيرة الوسطى، ما أدى لانقلاب السيارة وانقسامها وتحطمها بالكامل، مرجحا أن السبب السرعة الزائدة.