التفاصيل الكاملة لحادث انشطار سيارة "لامبورجيني" نصفين على طريق السويس

قال مصدر أمني بمديرية القاهرة إن قسمي شرطة الشروق ومصر الجديدة لم تتلقَ أى بلاغ يفيد بحادث تصادم وانشطار سيارة لامبورجيني إلى نصفين على طريق السويس.

ورجح المصدر أن صاحب السيارة لم يحرر محضرا بالحادث في أقسام الشرطة التابع لها المكان، وأوضح المصدر أن السيارة بحسب شهود العيان، اصطدم قائدها بالرصيف واختلت عجلة القيادة من يده، ما أدى إلى انقلابها وخروج قائدها بسلامة، وأشار المصدر إلى أن بعض أصحاب السيارات لا يحررون محاضر بأقسام الشرطة حيث لم يسفر الحادث عن أي خسائر بالأرواح أو مادية.

بينما قال أحد المقربين من صاحب السيارة وطلب عدم ذكر اسمه إنه اتصل بونش الإنقاذ لنقل السيارة عقب وقوع الحادث، ونقلها إلى منزله ولم يحرر محضر بسبب توجهه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن صاحب السيارة أكد أنه أثناء سيره اختلت عجلة القيادة من يده لتفادي سيارة أمامه، ما أدى إلى وقوع الحادث، ومن المقرر أن يقوم صاحب السيارة بتحرير محضر بالحادث بعد تماثله للشفاء.

وقال مؤمن محمد صاحب ونش إنقاذ في اتصال تليفوني، عن تفاصيل حادث انشطار السيارة لامبورجيني إثر حادث تصادم بطريق السويس بالكيلو 4 ونص، إنه تلقى اتصالا من صاحب السيارة فى تمام الساعة الواحدة تقريبا بعد منتصف الليل لنقل سيارته وعندما توجه قائد السيارة إلى مكان الحادث فوجئ بانشطار السيارة نصفين، وأكد أن صاحبها أخذ السيارة إلى منزله ولم يصطحبها إلى أى من أقسام الشرطة، واوضح أن سائقها أصيب بكدمات وجروح.

وكان مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، كشف عن تفاصيل الحادث الذي أسفر عن انقسام سيارة "لامبورجيني" على طريق السويس.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد السائق واصطدامه بالجزيرة الوسطى، ما أدى لانقلاب السيارة ولانشطارها وتحطمها بالكامل، مرجحا أن السبب السرعة الزائدة.