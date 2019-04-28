تنفرد "الوطن" بكشف تفاصيل برنامج المقالب "هاني في الألغام"، الذي يقدمه الفنان هاني رمزي عبر فضائية "الحياة" خلال شهر رمضان 2019.

وكشف مصدر لـ"الوطن" عن تفاصيل المقلب، الذي يتمثل في دعوة الضيوف لافتتاح منطقة أثرية في الواحات، وذلك في إطار أعمال تنشيط السياحة في مصر، وقبل أن يتوجه الضيف إلى المنطقة الأثرية، يلتقي بالإعلامية بوسي شلبي، لتجري حوارا معه، وذلك قبل أن تصطحبه في سيارة إلى المنطقة المراد افتتاحها.

وأضاف: وفجأة ينفد البنزين من السيارة في الصحراء، ليرتجل سائقها منها، وينفجر فيه "لغم"، وسط حالة من الرعب تنتاب الضيف و"شلبي" آنذاك، اللذان يقبعان داخل السيارة خوفا على حياتهما.

وأشار المصدر إلى أن رمزي لن يشارك في عمل المقلب بضيوفه، حيث يكتفي بالتعليق الصوتي كما يفعل دائما في أغلب برامجه، ولا يظهر سوى في نهاية المقلب.