أفادت وسائل إعلام محلية بريطانية، بأن انفجارا هائلا وقع بالقرب من مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن عشرات من رجال الأطفاء، هرعوا إلى مكان الانفجار.