أين اختفى عجوز سيناء قبل إجراء جراحة عيون في الدقي؟.. الشرطة تبحث عنه

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها للكشف عن سر اختفاء عجوز سيناء من داخل مستشفى العيون بالدقي، وتبين من التحريات أن الرجل العجوز حضر من سيناء لإجراء عملية بصحبة 100 مريض حضروا إلى المستشفى ولم يعلم أحد عنه شيئا.

تلقى مأمور قسم الدقي بلاغا من شاب يفيد باختفاء عجوز يُدعى حسين فتيح سليم من قرية الطرفة بسانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، وتبين أنه حضر بصحبة 100 مريض لإجراء عملية وكان بصحبة ابنه عصر يوم الجمعة الماضي، وطالبت أسرة العجوز الشرطة بإعادته لهم وحُرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إن فريق من المباحث يكثف جهوده للعثور على العجوز.

وأوضح أنه جاري مراجعة جميع الكاميرات في المستشفي، والأماكن المحيطة بها، وسوف يتم نشر صوره على جميع الأقسام والبحث فى المستشفيات.