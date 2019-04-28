بالفيديو| اهتمام إعلامي موسع بلفتة إنسانية من أمير الكويت تجاه طفلة

تداولت وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي في الكويت، على نطاق واسع، الفيديو الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ويتضمن استقبال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، لـ"طفلة" كويتية، وهو يواسيها، عقب استشهاد والدها بطلق ناري خلال خدمته الرسمية.

وأشاد المغردون ووسائل الإعلام، باللمسات الإنسانية الحانية، وروح الأُبوة التي أظهرها أمير الكويت خلال استقبال الطفلة، ووصفوها بأنها "دلالة واضحة على طبيعة تعامل الأمير مع أبناء شعبه، بصفته أميرًا للإنسانية".

ولقي الشرطي الكويتي خالد الواوان، مصرعه، بعدما أصيب بطلق ناري في الرأس عن طريق الخطأ، ونُقِلَ إلى المستشفى، إلا أن الأطباء فشلوا في إنقاذ حياته.